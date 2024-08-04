Полиция в Британии примет «максимально жесткие» меры против протестующих

Беспорядки в течение последних дней стали распространяться и на другие города страны, в некоторых местах на улицы вышли не только правые и те, кто выступают против нелегальных мигрантов, но и лица с противоположными взглядами. The Times пишет о протестах 3 августа в Ливерпуле, Бристоле, Белфасте, Лидсе и других городах. В Халле, сообщает газета, участники митингов устроили погром в магазинах, некоторые загорелись. Также было совершено нападение на магазин в Манчестере, передает Sky News. В Халле и Ливерпуле были ранены несколько полицейских.