Трентон
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговое судно поражено ракетой у берегов Йемена

Атакованное у побережья Йемена торговое судно было поражено ракетой, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании. Информация о пожаре не подтвердилось, судно следует в порт назначения.

Источник: AP 2023

Судно было атаковано в 125 морских милях к востоку от Адена. «Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено», — говорится в сообщении британского центра в соцсети X.

Изначально инцидент, произошедший в субботу, 3 августа, квалифицировался как атака. Позднее капитан судна сообщил, что «взрыв небольшой силы» произошел возле судна. Повреждений не зафиксировано, команда в безопасности.

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.