Торговое судно поражено ракетой у берегов Йемена

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.