Торговое судно поражено ракетой у берегов Йемена

Судно было атаковано в 125 морских милях к востоку от Адена. «Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено», — говорится в сообщении британского центра в соцсети X.
Изначально инцидент, произошедший в субботу, 3 августа, квалифицировался как атака. Позднее капитан судна сообщил, что «взрыв небольшой силы» произошел возле судна. Повреждений не зафиксировано, команда в безопасности.
Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.