«Хезболла» выпустила более 50 ракет по поселениям на севере Израиля

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 30 июля из-за удара Армии обороны Израиля по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в израильской армии, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей». Однако сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара Израиля. Позднее в ЦАХАЛ заявили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» — Фуад Шокр.