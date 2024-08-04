«Хезболла» выпустила более 50 ракет по поселениям на севере Израиля

Накануне, 3 августа, израильские ВВС нанесли удары по объектам и военным строениям «Хезболлы» в районе Кфаркелы на юге Ливана. Также в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации террориста «Хезболлы» в районе Дейр-Сириан.
За день до этого сообщалось, что ЦАХАЛ атаковала склад вооружений ливанской группировки «Хезболла» на границе Сирии и Ливана.
1 августа в ЦАХАЛ сообщили, что северная часть Израиля, граничащая с Ливаном, подверглась ракетной атаке со стороны ливанской группировки «Хезболла». Вскоре после обстрела ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, использовавшейся вооруженными отрядами «Хезболлы» для обстрела.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 30 июля из-за удара Армии обороны Израиля по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в израильской армии, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей». Однако сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара Израиля. Позднее в ЦАХАЛ заявили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» — Фуад Шокр.
Позже телеканал Sky News Arabia сообщил, что «Хезболла» запустила беспилотники в сторону еврейского государства после удара ЦАХАЛ по столице Ливана. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Бейрут по закону имеет право ответить на атаку Израиля.
Также 31 июля в результате удара по резиденции лидера ХАМАС в Тегеране погибли лидер движения Исмаил Хания и его телохранитель. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) указали, что причины произошедшего расследуются.
Постпред Ирана заявил, что в отношении Израиля, действия чьей армии стали причиной гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании, необходимо оперативно принять меры, которые заставили бы Израиль понести ответственность за содеянное. Кроме того, по его словам, Тегеран вправе прибегнуть к самообороне в качестве ответа на удар Армии обороны Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.