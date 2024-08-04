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Ребенок погиб от удара током в Алматинской области

В селе Шырганак Алматинской области от удара током погиб полуторагодовалый мальчик, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как информирует телеканал Almaty.tv, во время проведения работ во двор упал оголенный провод. По данному факту заведено уголовное дело.

Компания, которую обвиняют в смерти мальчика, признала нарушения техники безопасности. Ее представители заявляют, что причастные к трагедии понесут наказание, а семье мальчика окажут необходимую помощь.

«Сотрудниками полиции Кегенского района начато расследование уголовного дела по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок», — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

несчастный случай