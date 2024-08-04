Ребенок погиб от удара током в Алматинской области

«Сотрудниками полиции Кегенского района начато расследование уголовного дела по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок», — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.