Трентон
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следствие получило показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус сити холле», подтвердившего причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, говорится в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Шарипзода — 11-й арестованный фигурант дела. Он был задержан 4 апреля. ФСБ России 4 апреля сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и одного россиянина, причастных к теракту.

По данным спецслужбы, «двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте», а третий вербовал пособников теракта и финансировал ее исполнителей.

Он обжаловал решение суда, защита просила об избрании иной меры пресечения, однако решение было оставлено в силе.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

расследование