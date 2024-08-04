В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Шарипзода — 11-й арестованный фигурант дела. Он был задержан 4 апреля. ФСБ России 4 апреля сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранных граждан и одного россиянина, причастных к теракту.
По данным спецслужбы, «двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте», а третий вербовал пособников теракта и финансировал ее исполнителей.
Он обжаловал решение суда, защита просила об избрании иной меры пресечения, однако решение было оставлено в силе.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.