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Подрывник из Рязани Сидики попросил отправить его в зону СВО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Гражданин России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону специальной военной операции. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Сидики заявил, что готов искупить вину кровью.

Источник: Reuters

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — рассказал собеседник агентства.

По данным СК, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Сидики был задержан российскими силовиками в своей квартире в Рязани, «где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства». Ему с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань.

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