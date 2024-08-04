Частный дом сгорел ночью под Хабаровском

Пожар начался вечером 3 августа в селе Тополево. Одноэтажный деревянный дом по переулку Новый охватило пламенем в считанные минуты — к моменту прибытия пожарных он горел полностью. Проверить, есть ли внутри люди, не представлялось возможным.
В 21:40 спасатели локализовали пожар на площади 130 квадратных метров, в 22:17 было подавлено открытое горение. Полностью потушить огонь удалось в 00:24. Всего было задействовано 13 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.
«В результате пожара произошло обрушение одной половины дома. Пострадавших и погибших нет», — отметили в спасательном ведомстве.