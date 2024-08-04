Частный дом сгорел ночью под Хабаровском

Пожар начался вечером 3 августа в селе Тополево. Одноэтажный деревянный дом по переулку Новый охватило пламенем в считанные минуты — к моменту прибытия пожарных он горел полностью. Проверить, есть ли внутри люди, не представлялось возможным.