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Частный дом сгорел ночью под Хабаровском

В селе под Хабаровском сгорел частный жилой дом. Огонь уничтожил свыше 100 квадратных метров здания, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Пожар начался вечером 3 августа в селе Тополево. Одноэтажный деревянный дом по переулку Новый охватило пламенем в считанные минуты — к моменту прибытия пожарных он горел полностью. Проверить, есть ли внутри люди, не представлялось возможным.

В 21:40 спасатели локализовали пожар на площади 130 квадратных метров, в 22:17 было подавлено открытое горение. Полностью потушить огонь удалось в 00:24. Всего было задействовано 13 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

«В результате пожара произошло обрушение одной половины дома. Пострадавших и погибших нет», — отметили в спасательном ведомстве.

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