Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили склады боеприпасов ВСУ

«Восемьдесят процентов целей — это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение», — сказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гаврик».