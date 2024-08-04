Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили склады боеприпасов ВСУ

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Расчеты реактивных систем залпового огня “Град” танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что артиллеристы вычислили координаты целей на основании разведки и нанесли огневое поражение противнику.
«Восемьдесят процентов целей — это живая сила противника, легкобронированная техника, иногда работаем по опорным пунктам, в том числе в лесополосе, по подвозу боеприпасов, живой силе, технике противника. Мы можем работать в любое время суток, это не влияет, день-ночь. Всегда отрабатываем быстро, четко. Но сейчас больше работаем ночью. Машину защищаем станциями РЭБ, также пользуемся антидроновыми ружьями. Установлена защитная сетка, чтобы уменьшить поражение», — сказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Гаврик».