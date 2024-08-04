В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Зенитчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100» в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, зенитчиками группировки войск “Север” был обнаружен и уничтожен БПЛА “Лелека-100” ВСУ», — рассказали Минобороны.
В Минобороны отметили, что расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника, произвел пуск ракеты и уничтожил цель.
«Военнослужащие в составе расчетов зенитных ракетных комплексов “Тор-М2” эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника», — добавили в ведомстве.
Уточняется, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне проведения спецоперации.
«В основном работаем по беспилотникам, которые корректируют работу артиллерии противника, такие как “Лелека-100”, “Фурия” и различные БПЛА кустарного производства … На каждую цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную, подходящую нам, стартовую позицию, у нас их множество, и выполняем боевую задачу», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» позывным «Казах».
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» — современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их. Способен вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.