В Харьковской области уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

«В основном работаем по беспилотникам, которые корректируют работу артиллерии противника, такие как “Лелека-100”, “Фурия” и различные БПЛА кустарного производства … На каждую цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную, подходящую нам, стартовую позицию, у нас их множество, и выполняем боевую задачу», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» позывным «Казах».