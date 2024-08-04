Трентон
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Север», видео предоставили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.