ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.
«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.