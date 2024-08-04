Что произошло в Иркутске в ночь на 4 августа 2024 года: последние новости

Улица 2-ая Железнодорожная вдоль курорта «Ангара» будет отремонтирована в 2025 году. Изначально планировалось, что ремонтные работы будут осуществлены на участке от Маяковского до Терешковой. Однако в итоге принято решение привести дорогу в порядок на всем протяжении до Мостового проезда. Работы будут осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».