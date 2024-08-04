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Что произошло в Иркутске в ночь на 4 августа 2024 года: последние новости

Жительница Приангарья пожаловалась главе СКР на качество выданной ей квартиры.
Источник: Комсомольская правда

Сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана, который опустился на столицу Приангарья утром 3 августа. Запасным аэродромом для них стала главная воздушная гавань Республики Бурятия.

43-летняя жительница Иркутской области обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с жалобой на качество выданной ей как сироте квартиры. Жилье женщина получила девять лет назад, однако в нем отсутствует отопление, полы сгнили, а стены прокрывает плесень. По данному факту было заведено уголовное дело.

Улица 2-ая Железнодорожная вдоль курорта «Ангара» будет отремонтирована в 2025 году. Изначально планировалось, что ремонтные работы будут осуществлены на участке от Маяковского до Терешковой. Однако в итоге принято решение привести дорогу в порядок на всем протяжении до Мостового проезда. Работы будут осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».