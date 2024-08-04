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Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — говорится в документе.

Такие же данные приведены в судебных документах, касающихся соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

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