Самолет из Магадана экстренно сел в Хабаровске: пассажирка начала рожать

На борту у пассажирки неожиданно начались сватки.
В аэропорту борт уже ожидала скорая. Как пишет Колыма-ИНФОРМ, решение о посадке судна принял капитан самолета. Рейс во Владивосток задержали чуть больше, чем на час.
В Хабаровске 3 августа экстренно сел самолет рейса № 5633 Магадан — Владивосток.
На борту у пассажирки неожиданно начались сватки.
В аэропорту борт уже ожидала скорая. Как пишет Колыма-ИНФОРМ, решение о посадке судна принял капитан самолета. Рейс во Владивосток задержали чуть больше, чем на час.