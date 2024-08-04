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Самолет из Магадана экстренно сел в Хабаровске: пассажирка начала рожать

В Хабаровске 3 августа экстренно сел самолет рейса № 5633 Магадан — Владивосток.

На борту у пассажирки неожиданно начались сватки.

В аэропорту борт уже ожидала скорая. Как пишет Колыма-ИНФОРМ, решение о посадке судна принял капитан самолета. Рейс во Владивосток задержали чуть больше, чем на час.