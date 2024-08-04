Дороги размыло, идет эвакуация населения. В Бурятии из-за паводков введен режим ЧС республиканского уровня

Подтопление повлияло и на автомобильные дороги. Остановлено движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» — с 540-ого по 590-й километр. Объезд возможен по маршруту Улан-Удэ — Романовка — Прибайкалье. Ориентировочно движение остановлено на сутки, но есть вероятность, что восстановительные работы займут больше времени.