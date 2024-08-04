Дороги размыло, идет эвакуация населения. В Бурятии из-за паводков введен режим ЧС республиканского уровня

В Бурятии бушует непогода. Из-за сильных дождей затоплены несколько сел, смыты автомобильные и пешеходные мосты, а под водой оказались несколько участков дорог.
Из-за сложной паводковой ситуации в регионе введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В опасном положении находятся сразу три района: Тарбагатайский, Заиграевский и Мухоршибирский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Из частных жилых домов вывезены более 100 жителей, сейчас они размещены во временных пунктах пребывания. Сотрудники прокуратуры Республики Бурятии контролируют права людей, условия их проживания и обеспечение необходимой помощью.
По словам Алексея Цыденова, в Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населенных пунктов.
— Техника для отсыпки привлечена, но риск остается. В первую очередь для села Хонхолой. Идет информирование населения, — говорится в сообщении главы республики.
Подтопление повлияло и на автомобильные дороги. Остановлено движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» — с 540-ого по 590-й километр. Объезд возможен по маршруту Улан-Удэ — Романовка — Прибайкалье. Ориентировочно движение остановлено на сутки, но есть вероятность, что восстановительные работы займут больше времени.
— Полицейские контролируют безопасность дорожного движения на поврежденных паводком автодорогах и мостах, — рассказали в ГУ МВД Республики Бурятия.
Специалисты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и подрядной организации выехали на участок подтопления, ведется мониторинг дорожной ситуации. Автомобилистов просят на время производства работ воздержаться от поездок.