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BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов, пишет Business Insider.

Источник: AP 2023

«Украине, вероятно, потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. <…> Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — говорится статье.

Как отметил в интервью изданию военный аналитик Бенджамин Фридман, для нового наступления Украине не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия.

«Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО», — отмечает аналитик.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая «небольшая» партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.