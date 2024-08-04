Стала известна заплаченная Савельевым за убийство бизнес-партнера сумма

По данным источника агентства, Сергей Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей, частично возместил ущерб и был осужден на два года и шесть месяцев заключения. В компании «Оптомониторинг», которая пострадала от махинаций, Савельев является учредителем, его сыновья — совладельцами.
Несмотря на это, Савельев не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и летом 2023 года начал планировать его убийство. Как уточнили в правоохранительных органах, он отдал около 10 млн рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.
2 августа Савельева задержали на выходе с заседания в Совете Федерации. В Генпрокуратуре РФ подтвердили, что представление о лишении сенатора неприкосновенности направил глава ведомства Игорь Краснов в связи с подозрением в причастности к организации убийства. В отношении Савельева возбудили дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству»).
Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов сообщил «Известиям», что Савельеву может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил знакомому подготовить убийство предпринимателя за вознаграждение. По данным источника «Известий», Савельев хотел заказать убийство своего бизнес-партнера Сергея Ионова из-за растраты 1,6 млн рублей. Он пообещал вознаграждение в размере $100 тыс.
Савельев, арестованный решением суда на два месяца, не признал вину по делу об организации убийства. Сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение о заключении под стражу.