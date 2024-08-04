Стала известна заплаченная Савельевым за убийство бизнес-партнера сумма

Несмотря на это, Савельев не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и летом 2023 года начал планировать его убийство. Как уточнили в правоохранительных органах, он отдал около 10 млн рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.