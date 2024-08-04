Приговор экс-губернатору Хабаровского края пересмотрят 23 августа

Пересматривать будут не только дело против Фургала, но и других фигурантов уголовных дел, связанных с экс-губернатором. Напомним, его обвиняли в организации заказных убийств, покушении. По этому делу его приговорили в 2020 году к 22 годам колонии строгого режима, прокуратура запрашивала срок в 23 года колонии. Другие обвиняемые приговорены к срокам от 9,5 лет до 21 года колонии.