Приговор экс-губернатору Хабаровского края пересмотрят 23 августа

Новое рассмотрение дела в кассационной инстанции состоится в Саратове, в Первом кассационном суде.
Пересматривать будут не только дело против Фургала, но и других фигурантов уголовных дел, связанных с экс-губернатором. Напомним, его обвиняли в организации заказных убийств, покушении. По этому делу его приговорили в 2020 году к 22 годам колонии строгого режима, прокуратура запрашивала срок в 23 года колонии. Другие обвиняемые приговорены к срокам от 9,5 лет до 21 года колонии.
Рассматриваются также дела по экономическим преступлениям — еще по нескольким статьям УК: от мошенничества, до создания преступного сообщества.
Как рассказал МК адвокат одного из осужденных Артем Сарбашев, обжаловать будут приговор по заказным убийствам, вынесенный Люберецким городским судом Москвы. Осужденные будут участвовать в заседании по видеосвязи.