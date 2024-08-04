Много музыки и предложение на сцене: Омск отметил свое 308-летие

Вчера, 3 августа, Омск отметил свой 308-й день рождения. В городе работало множество площадок, в том числе музыкальных.
У Омской крепости выступила популярная группа «5УТРА», которая порадовала зрителей своими хитами, включая песню «Давай сбежим». На сцену вместе с солистами вышел их сын Леон.
На Соборной площади собралось около 40 000 зрителей, чтобы увидеть выступление Виталия Гогунского, известного благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Публика активно подпевала его фирменной песне «Шняга шняжная». Также актер порадовал зрителей новым хитом — песней «Мама пришла», написанной в соавторстве с омичем Дмитрием Коноваловым.
Кульминацией праздника стал концерт группы «Пицца». Группа исполнила известные песни, такие как «Пятница», «Оружие» и «Улыбка».
Были и очень трогательные моменты. Во время праздника парень Артем сделал предложение своей девушке Яне прямо на сцене, на глазах у тысяч омичей. Мэр города Сергей Шелест поделился в своем телеграмм-канале:
«Омск соединил два сердца, еще 4 года назад они и не подозревали, что чужой на тот момент город, станет для них судьбой».
Вместе с губернатором они поздравили молодоженов и пожелали ребятам счастья.
Праздничный марафон продолжится и сегодня, 4 августа. Утром в скейт-парке на Бударина стартует фестиваль экстремального спорта.
С 12:00 до 16:00 в парке Победы пройдет фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской». Одна из площадок будет посвящена Высокому Средневековью и забытой ныне стране Окситания (современный юг Франции).
Омская крепость с 14:00 до 18:00 станет площадкой образовательного исторического фестиваля «Град Петров. История Омска в XVII-XIX веках: как крепость городом стала».
На стадионе ДОСААФ с 15:00 до 18:00 состоится спортивно-технический праздник и выставка ретро-авто и мототехники.