После взрыва. Как на Урале помогают жильцам обрушившейся пятиэтажки

В Нижнем Тагиле Свердловской области 3 августа был день траура. Тагильчан поддержали и в некоторых других муниципалитетах — создали там стихийные мемориалы, провели минуты молчания. Тем временем власти выступили с важными заявлениями по поводу помощи жильцам пострадавшей пятиэтажки и дальнейшей её судьбы. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Десять погибших.
Напомним, обрушение части пятиэтажки на улице Сибирской, 81, произошло 1 августа. Кроме второго подъезда также серьёзно пострадал первый. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв газа. Из-под обломков спасатели вытащили 25 человек. Из них десять были уже мёртвыми.
Погиб семилетний мальчик, который только забежал к знакомым попить воды. Также скончались четыре девочки-подростка — две 14-летних, одна 16-летняя и одна 12-летняя. В списке погибших и 39-летние Анатолий и Светлана, и 72-летняя Антонина, и 78-летний Виктор, и 83-летняя Людмила.
Поисково-спасательная операция длилась больше суток. На место трагедии прибыли подразделения МЧС из Челябинска и Москвы. Родственники оказавшихся под завалами до последнего надеялись, что увидят своих близких живыми. Эти надежды сбылись не у всех. Поздним вечером 2 августа поиски были завершены.
3 августа в Нижнем Тагиле было объявлено днём траура. Возле разрушенного дома создали стихийный мемориал. Раздавались звуки метронома. Люди несли туда цветы, игрушки и свечи. Цветы также возложили свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Владимир Якушев.
14-летние Аня и Полина посещали воскресную школу одного из местных храмов. Об этом обществености напомнил митрополит Евгений. Молитвы о них и об их близких, которым сейчас тяжелее всех, звучат во многих храмах Екатеринбургской митрополии. Также молятся о других погибших и об их родственниках.
Помощь жильцам.
После трагедии 192 человека лишились жилья. Людей временно выселили и из уцелевшей части дома. По данным на 3 августа, в пункте временного размещения находился 21 человек, в том числе четыре ребёнка. Ещё 171, среди которых 31 ребёнок, разместились у родственников.
2 августа стало известно о том, что жильцы дома получат финансовую помощь. Распоряжение подписал Евгений Куйвашев. Всего непосредственно на это направлено более 11,8 млн рублей. Также финансирование идёт из других источников. Люди, лишившиеся имущества, уже получают по 500 тысяч рублей. Пока это касается жителей первого, второго и третьего поъездов.
По 300 тысяч рублей выделено для людей, легко пострадавши, по 600 тысяч — те, здоровью которых причинён тяжкий вред либо вред средней тяжести. Семьям погибших выплатят по полтора миллиона рублей.
Также выделены деньги на приобретение нового жилья для людей, которые лишились крова. Это 230 миллионов рублей.
Помощь пострадавшим также оказывают соцработники, медики, волонтёры. Добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи.. Только за первые сутки они собрали более 500 килограммов продуктов питания, а также гигиенических средств и предметов первой необходимости.
Что ждёт пятиэтажку?
Отдельный вопрос, которым сейчас занимаются власти — судьба пятиэтажки. Всего в ней было разрушено 25 квартир. С левой частью дома всё ясно — остатки первого подъезда демонтировали уже утром 3 августа. Кроме того, убирают повреждённые конструкции с правой стороны от места обрушения. Третий подъезд, скорее всего, тоже придётся ликвидировать. Об этом заявил Евгений Куйвашев на встрече с жильцами 3 августа. Работами занимается «Уралметаллургмонтаж 2», с которым власти заключили договор.
Что касается четвёртого, пятого и шестого подъездов, то по ним решение примут после экспертизы. Их обследует Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. С этой организацией уже заключён договор. Экспертизу планируют завершить до конца следующей недели.
Ситуация находится на контроле у президента России Владимира Путина. 3 августа глава государства поговорил с Куйвашевым по телефону. Губернатор доложил ему о том, как в Нижнем Тагиле ликвидируют последствия взрыва газа, и о планах по решению жилищных проблем граждан, оказавшихся без жилья.