После взрыва. Как на Урале помогают жильцам обрушившейся пятиэтажки

Отдельный вопрос, которым сейчас занимаются власти — судьба пятиэтажки. Всего в ней было разрушено 25 квартир. С левой частью дома всё ясно — остатки первого подъезда демонтировали уже утром 3 августа. Кроме того, убирают повреждённые конструкции с правой стороны от места обрушения. Третий подъезд, скорее всего, тоже придётся ликвидировать. Об этом заявил Евгений Куйвашев на встрече с жильцами 3 августа. Работами занимается «Уралметаллургмонтаж 2», с которым власти заключили договор.