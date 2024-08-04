Подполье: ВС России уничтожили склад с техникой ВСУ и группу боевиков в Чугуеве

«Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета <…> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов», — сказал он.
По словам Лебедева, взрывы в Чугуеве были слышны и в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.