3 августа в Казани произошло 100 ДТП

Вчера в Нижегородской области на трассе М-12 по направлению в Казань столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибло двое человек, еще двое были доставлены в больницу. Движение по обеим полосам автотрассы восстановили примерно через 4 часа после аварии.