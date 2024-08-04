Жуткая драка: мужчина воткнул нож в голову соперника — пострадавший в тяжелом состоянии

Но так как задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, у него нет постоянной регистрации в городе, он сразу скрылся с места преступления, знает всех свидетелей по делу, и где они живут, то суд поместил его в СИЗО до 27 сентября.