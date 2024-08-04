Жуткая драка: мужчина воткнул нож в голову соперника — пострадавший в тяжелом состоянии

О драке с участие около десятка мужчин, которая произошла ночью 28 июля возле пивного бара на улице Александра Чистякова, сообщило Агентство безопасности «Гвардия». Один из дерущихся воткнул своему сопернику в затылок нож.
После этого драка прекратилась и все разбежались. Прибывшие по вызову бойцы ГБРзастали только пострадавшего, вызвали полицию и медиков, помогли погрузить потерпевшего в «скорую». Сейчас он находится в реанимации одной из новосибирских больниц в тяжелом состоянии.
Ходатайство об избрании меры пресечения 19-летнему парню рассматривали в Кировском районном суде.
Он пояснил, что сначала покинул Новосибирск, а затем вернулся и пришел к полицейским с повинной, а также заявил, что ничего не помнит из той ночи.
Отец потерпевшего настаивал на избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита просила домашний арест.
Но так как задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, у него нет постоянной регистрации в городе, он сразу скрылся с места преступления, знает всех свидетелей по делу, и где они живут, то суд поместил его в СИЗО до 27 сентября.
Евгений БУЛГАКОВ.