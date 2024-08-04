Трентон
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткая драка: мужчина воткнул нож в голову соперника — пострадавший в тяжелом состоянии

В Кировском районном суде на два месяца заключили в СИЗО участника массовой драки у пивного бара на Южно-Чемском микрорайоне. Его обвиняют в покушении на убийство.

Источник: AP 2023

О драке с участие около десятка мужчин, которая произошла ночью 28 июля возле пивного бара на улице Александра Чистякова, сообщило Агентство безопасности «Гвардия». Один из дерущихся воткнул своему сопернику в затылок нож.

После этого драка прекратилась и все разбежались. Прибывшие по вызову бойцы ГБРзастали только пострадавшего, вызвали полицию и медиков, помогли погрузить потерпевшего в «скорую». Сейчас он находится в реанимации одной из новосибирских больниц в тяжелом состоянии.

Ходатайство об избрании меры пресечения 19-летнему парню рассматривали в Кировском районном суде.

Он пояснил, что сначала покинул Новосибирск, а затем вернулся и пришел к полицейским с повинной, а также заявил, что ничего не помнит из той ночи.

Отец потерпевшего настаивал на избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита просила домашний арест.

Но так как задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления, у него нет постоянной регистрации в городе, он сразу скрылся с места преступления, знает всех свидетелей по делу, и где они живут, то суд поместил его в СИЗО до 27 сентября.

Евгений БУЛГАКОВ.