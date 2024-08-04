Ринулся спасать чужого ребенка: стали известны подробности ЧП на Цинковом озере

Появились новые подробности о ЧП, которое произошло на Цинковом озере в поселке Хрустальный. Девочку, которая сейчас находится в реанимации, спас друг ее мамы.
Как стало известно «КП» от источника, близко знакомого с ситуацией, две подруги Анастасия и Наталья катались на сапах по озеру вместе с детьми. Когда они оказались выше искусственного водопада, сильное течение стремительно понесло их вниз.
Анастасия успела высадить своего ребенка на берег и попыталась спасти свою подругу и ее дочь, но течение продолжало уносить их ниже. Когда это увидел супруг Анастасии, то бросился в воду и чудом спас девочку, но в поток затянуло и его.
Таким образом пропавшими числятся трое: Наталья из Арсеньева и супруги из Хрустального. Местные сообщают, что всех нашли мертвыми, однако корреспонденту «КП» в пресс-службе краевой прокуратуры эту информацию не подтвердили, отметив, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, как мы писали ранее, ЧП произошло 3 августа. Отдыхающие попали в шлюзовую систему сброса воды, в итоге три человека пропали без вести. 12-летнюю девочку с травмой головы доставили в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».
ОБНОВЛЕНИЕ 15:44.
Как поделились в СУ СК РФ по Приморью, нашли тела двух пропавших: женщины и мужчины, продолжаются поиски еще одной жительницы края:
«По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Следователи СКР провели осмотр места происшествия — установлено, что купание на озере запрещено».