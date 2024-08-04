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Взрыв произошел на электроподстанции в Новосибирской области

На электроподстанции Красносельская в Карасукском районе Новосибирской области произошел взрыв. Сотрудник ремонтной бригады получил удар током 10 киловольт.

Источник: Reuters

Об этом сообщает канал «Энергетика. Электрика» в социальной сети «Одноклассники». Инцидент произошел 3 августа на подстанции «Красносельская». К сотрудникам МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» обратились очевидцы, которые сообщили о взрыве на электроподстанции.

После уточнения информации выяснилось, что один из сотрудников ремонтной бригады получил удар током. Пострадавший выжил, он находится в реанимации с ожогами. На электроподстанции обошлось без разрушений.

Ранее «Прецедент» писал: больше сотни брошенных автомобилей эвакуировали с улиц Новосибирска за шесть месяцев текущего года.

Екатерина СОСНИНА.