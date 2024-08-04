Взрыв произошел на электроподстанции в Новосибирской области

Об этом сообщает канал «Энергетика. Электрика» в социальной сети «Одноклассники». Инцидент произошел 3 августа на подстанции «Красносельская». К сотрудникам МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» обратились очевидцы, которые сообщили о взрыве на электроподстанции.



После уточнения информации выяснилось, что один из сотрудников ремонтной бригады получил удар током. Пострадавший выжил, он находится в реанимации с ожогами. На электроподстанции обошлось без разрушений.