Трентон
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки пропали 4 человека

Вчера в центр обработки вызовов Системы-112 поступили 3 сообщения, связанные с потерявшимися. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в селе Укман Иглинского района пожилой мужчина ушел в лес за грибами и заблудился.

В селе Николо-Березовка Краснокамского района двое мужчин заблудились в лесу;

В деревне Айгир Белорецкого района пропал мужчина, который пошел в сторону скал «Зубы Шурале».

Во всех случаях люди смогли самостоятельно найти дорогу обратно и вернуться к своим близким.

Сегодня ночью в экстренные службы также поступило сообщение о том, что в деревне Шамсутдин возле одноименного озера Бирского района пропала женщина. Она ушла в неизвестном направлении и пропала. Сотрудники полиции выдвинулись на поиски и оперативно нашли ее. В медицинской помощи женщина не нуждалась.