В Башкирии за сутки пропали 4 человека

Сегодня ночью в экстренные службы также поступило сообщение о том, что в деревне Шамсутдин возле одноименного озера Бирского района пропала женщина. Она ушла в неизвестном направлении и пропала. Сотрудники полиции выдвинулись на поиски и оперативно нашли ее. В медицинской помощи женщина не нуждалась.