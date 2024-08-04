В Башкирии за сутки пропали 4 человека

Так, в селе Укман Иглинского района пожилой мужчина ушел в лес за грибами и заблудился.
В селе Николо-Березовка Краснокамского района двое мужчин заблудились в лесу;
В деревне Айгир Белорецкого района пропал мужчина, который пошел в сторону скал «Зубы Шурале».
Во всех случаях люди смогли самостоятельно найти дорогу обратно и вернуться к своим близким.
Сегодня ночью в экстренные службы также поступило сообщение о том, что в деревне Шамсутдин возле одноименного озера Бирского района пропала женщина. Она ушла в неизвестном направлении и пропала. Сотрудники полиции выдвинулись на поиски и оперативно нашли ее. В медицинской помощи женщина не нуждалась.