Омича превратили в мальчика по вызову из-за старой обиды

В полиции выяснили, что объявление с чужими именем и номером телефона создал 32-летний односельчанин. Мужчины знакомы, но давно не общались. Сельчанин превратил своего знакомого в мальчика по вызову на просторах интернета из-за давней обиды, уточнили правоохранители. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо лишения свободы на срок до 2-х лет.