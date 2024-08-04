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Омича превратили в мальчика по вызову из-за старой обиды

В полицию Полтавского района обратился 34-летний житель Омской области. Он обнаружил в соцсетях объявление со своими данными и номером телефона.

Источник: Freepik

Содержание было весьма фривольным, якобы он мальчик по вызову. Ранее ему уже попадалось объявление с его же данными о продаже куриных яиц, но ему он значения не придал. Теперь же насторожился.

В полиции выяснили, что объявление с чужими именем и номером телефона создал 32-летний односельчанин. Мужчины знакомы, но давно не общались. Сельчанин превратил своего знакомого в мальчика по вызову на просторах интернета из-за давней обиды, уточнили правоохранители. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо лишения свободы на срок до 2-х лет.