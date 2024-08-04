На трассе Красноярского края три человека погибли в ДТП. Авария произошла сегодня на 591 км трассы Р-255, сообщает МВД региона.
По данным ведомства, 20-летний водитель ВАЗ-2115, не имея водительских прав, выехал на встречку и врезался в уазик. В столкновении погибли оба водителя и пассажир уазика. Также травмы получил 18-летний пассажир ВАЗа.
На месте осуществляется реверсивное движение.
Ранее мы писали, что в Березовском районе Красноярского края автобус с туристами съехал в кювет, пострадали 25 человек.
Вячеслав Зубарев.