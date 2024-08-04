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На трассе Красноярского края три человека погибли в ДТП

Авария произошла на трассе Р-255.

Источник: ГУ МВД

На трассе Красноярского края три человека погибли в ДТП. Авария произошла сегодня на 591 км трассы Р-255, сообщает МВД региона.

По данным ведомства, 20-летний водитель ВАЗ-2115, не имея водительских прав, выехал на встречку и врезался в уазик. В столкновении погибли оба водителя и пассажир уазика. Также травмы получил 18-летний пассажир ВАЗа.

На месте осуществляется реверсивное движение.

Ранее мы писали, что в Березовском районе Красноярского края автобус с туристами съехал в кювет, пострадали 25 человек.

Вячеслав Зубарев.