В Башкирии на контроле МЧС России находятся 3 ситуации с подтоплениями.

В МЧС по Башкирии, по состоянию на 4 августа, находятся 3 ситуации в 3 муниципальных образованиях, связанные с подтоплением 2 автодорог в Стерлитамакском районе и в Уфе и схода горной массы на дорогу в Бурзянский район.
В Стерлитамакском районе — подтопление дороги, ведущую к детскому лагерю «Чайка». Угроза затопления отсутствует. На месте дежурят спасатели МЧС России. Эвакуация детей не требуется.
В Уфе — перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы составляет до 200 м, глубина составляет 90 см. На месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты.
В Бурзянском районе — при въезде в деревню Мурадымово произошел оползень горной массы земли со склона горы. Он перекрыл автодорогу, но сейчас она полностью открыта для проезда легковых машин.
«В МЧС по РБ в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброс воды на водохранилищах. Ситуация находится на контроле», — сообщили в ведомстве.