В Башкирии на контроле МЧС России находятся 3 ситуации с подтоплениями.

В МЧС по Башкирии, по состоянию на 4 августа, находятся 3 ситуации в 3 муниципальных образованиях, связанные с подтоплением 2 автодорог в Стерлитамакском районе и в Уфе и схода горной массы на дорогу в Бурзянский район.