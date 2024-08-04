В жёстком массовом ДТП на Гамовском тракте под Пермью погибла женщина

В результате аварии погибла женщина, которая находилась за рулём Chevrolet Niva. Она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Ещё три человека пострадали. Травмы получили водитель и пассажир «Газели» и водитель LADA Vesta. Они находятся в больнице.