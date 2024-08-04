В жёстком массовом ДТП на Гамовском тракте под Пермью погибла женщина

Женщина погибла в жёстком массовом ДТП под Пермью на Гамовском тракте в ночь на 4 августа, сообщает Госавтоинпекция по Пермскому краю.
Смертельная авария произошла около 00:25. По предварительным данным ГИБДД, водитель 1993 года рождения, который находился за рулём «Газели», выехал на встречную полосу в районе дома по улице Промышленной, 84.
«Предварительно установлено, что он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением женщины 1966 года рождения, после чего “Газель” откинуло на автомобиль LADA Vesta под управлением мужчины 1989 года рождения», — рассказали подробности ДТП в госавтоинспекции.
В результате аварии погибла женщина, которая находилась за рулём Chevrolet Niva. Она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Ещё три человека пострадали. Травмы получили водитель и пассажир «Газели» и водитель LADA Vesta. Они находятся в больнице.
«По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в госавтоинспекции.