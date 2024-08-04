Житель Читы не отключил мобильный банк от старой симки и потерял 190 тыс. рублей

— В дежурную часть обратился житель Читы, который сообщил, что с его банковского счета неизвестные похитили 190 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что он никому не передавал банковскую карту и не сообщал пин-код. Однако выяснилось, что мужчина недавно сменил номер телефона, — рассказали в ведомстве.