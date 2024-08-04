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Житель Читы не отключил мобильный банк от старой симки и потерял 190 тыс. рублей

Подозреваемой в краже денег грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Житель Читы забыл отключить мобильный банк от старой сим-карты и лишился 190 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Забайкальскому краю.

— В дежурную часть обратился житель Читы, который сообщил, что с его банковского счета неизвестные похитили 190 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что он никому не передавал банковскую карту и не сообщал пин-код. Однако выяснилось, что мужчина недавно сменил номер телефона, — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили личность подозреваемой. Это 20-летняя жительница города Петровск-Забайкальский. Она приобрела сим-карту, которой ранее пользовался мужчина. Подозреваемая призналась, что после активации карты обнаружили, что к ее номеру подключена услуга и перевела имеющиеся средства на свой счет. Деньги она потратила на собственные нужды. По факту кражи заведено уголовное дело. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.