Житель Читы не отключил мобильный банк от старой симки и потерял 190 тыс. рублей

Житель Читы забыл отключить мобильный банк от старой сим-карты и лишился 190 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Забайкальскому краю.
— В дежурную часть обратился житель Читы, который сообщил, что с его банковского счета неизвестные похитили 190 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что он никому не передавал банковскую карту и не сообщал пин-код. Однако выяснилось, что мужчина недавно сменил номер телефона, — рассказали в ведомстве.
Полицейские установили личность подозреваемой. Это 20-летняя жительница города Петровск-Забайкальский. Она приобрела сим-карту, которой ранее пользовался мужчина. Подозреваемая призналась, что после активации карты обнаружили, что к ее номеру подключена услуга и перевела имеющиеся средства на свой счет. Деньги она потратила на собственные нужды. По факту кражи заведено уголовное дело. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.