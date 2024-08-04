Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину и улучшит имидж РФ

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая «небольшая» партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.