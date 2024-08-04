В Нижнем Тагиле водитель врезался в дерево и погиб

Инцидент произошел ранним утром 4 августа, от полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков. По данным Госавтоинспекции, за текущий год водитель автомобиля марки Hyundai Accent привлекался к административной ответственности пять раз, его стаж вождения составлял четыре года.
«В каком состоянии он находился в момент автоаварии, будет установлено после проведения назначенного химико-токсилогического исследования», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что на месте аварии сотрудники ГИБДД провели процессуальные действия, сейчас ведется расследование.