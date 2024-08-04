В Челябинской области из-за дождей разрушилась автомобильная дорога, соединяющая посёлки

Так в Красноармейском районе обрушилась часть дороги, соединяющей посёлок Дубровка с несколькими другими населёнными пунктами. Как сообщили в администрации сельского поселения, движение транспорта закрыли в обоих направлениях.
Речь идёт об автодороге Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района, которая соединяется Дубровку с населёнными территориями озера Сугояк — посёлками Новый, Слава, Лазурный и деревнями Пашнино 1-е и 2-е.
Причиной ЧП стал размыв грунта под асфальтом из-за сильных дождей, долгое время поливавших территории Южного Урала. Сейчас движение транспорта по этой дороге закрыто в обоих направлениях, при этом участок продолжает разрушаться.
— Пожалуйста, будьте осторожны! Избегайте подходить близко к разрушенному участку особенно с детьми, — обратились к жителям в администрации Дубровского поселения. — Не оставляйте их без присмотра. Важно соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.
Также в начале недели от разлива реки Каменка пострадал пешеходный мост под Саткой, который практически полностью разрушился сильным потоком воды. А река Большая Караганка вышла из берегов и затопила часть музея-заповедника «Аркаим», расположенного на юге Челябинской области.