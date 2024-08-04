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В Челябинской области из-за дождей разрушилась автомобильная дорога, соединяющая посёлки

Последствия ливней жители Челябинской области продолжают испытывать на себе.

Источник: Администрация Дубровского сельского поселения

Так в Красноармейском районе обрушилась часть дороги, соединяющей посёлок Дубровка с несколькими другими населёнными пунктами. Как сообщили в администрации сельского поселения, движение транспорта закрыли в обоих направлениях.

Речь идёт об автодороге Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района, которая соединяется Дубровку с населёнными территориями озера Сугояк — посёлками Новый, Слава, Лазурный и деревнями Пашнино 1-е и 2-е.

Причиной ЧП стал размыв грунта под асфальтом из-за сильных дождей, долгое время поливавших территории Южного Урала. Сейчас движение транспорта по этой дороге закрыто в обоих направлениях, при этом участок продолжает разрушаться.

— Пожалуйста, будьте осторожны! Избегайте подходить близко к разрушенному участку особенно с детьми, — обратились к жителям в администрации Дубровского поселения. — Не оставляйте их без присмотра. Важно соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.

Также в начале недели от разлива реки Каменка пострадал пешеходный мост под Саткой, который практически полностью разрушился сильным потоком воды. А река Большая Караганка вышла из берегов и затопила часть музея-заповедника «Аркаим», расположенного на юге Челябинской области.