В Челябинской области из-за дождей разрушилась автомобильная дорога, соединяющая посёлки

— Пожалуйста, будьте осторожны! Избегайте подходить близко к разрушенному участку особенно с детьми, — обратились к жителям в администрации Дубровского поселения. — Не оставляйте их без присмотра. Важно соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.