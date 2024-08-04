Жительница Бобруйска стала жертвой телефонных мошенников

В УВД Бобруйского горисполкома обратилась 82-летняя женщина. Она поверила в историю о ДТП, виновником которого якобы стала ее дочь. За непривлечение к уголовной ответственности от нее потребовали крупную сумму денег. Жительница Бобруйска передала прибывшему курьеру более Br21 тыс.



Вскоре оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний минчанин, который нашел объявление о криминальной подработке в интернете и приехал в Бобруйск по заданию куратора.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.



В МВД напомнили, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Курьеры телефонных мошенников наравне с другими участниками преступных схем подлежат уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.