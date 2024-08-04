В Березниках неадекватный мужчина бил окна жилого дома, кидая в них камни

Мужчина в неадекватном состоянии кидал камни в окна жилого дома в Березниках утром 4 августа, сообщили сайту perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
Изначально информация о происшествии появилась в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь». Местные жители сообщили, что мужчина, который мог находиться под действием запрещённых веществ, стоял на улице и, кидая камни, бил окна дома по улице Пятилетки, 140.
«В итоге его поймали, сдали полиции. Был под действием чего-то», — рассказали жители Березников.
В полиции сайту perm.aif.ru подтвердили факт происшествия и рассказали подробности.
«04.08.2024 года в утреннее время в МО МВД России “Березниковский” поступило сообщение о неадекватном мужчине, который кидал камни в окна жилого дома по ул. Пятилетки, 140. По данному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств», — рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
После этого правоохранители зарегистрировали материал и сейчас проводят проверку. Информация о том, находился ли задержанный под действием наркотических средств, не уточняется.
Напомним, 2 августа в Перми неадекватный мужчина прыгал по крыше автомобиля, стоявшего на проезжей части в микрорайоне Закамск. После этого он стал избивать женщину.