В Березниках неадекватный мужчина бил окна жилого дома, кидая в них камни

«04.08.2024 года в утреннее время в МО МВД России “Березниковский” поступило сообщение о неадекватном мужчине, который кидал камни в окна жилого дома по ул. Пятилетки, 140. По данному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств», — рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.