В Башкирии компания молодых людей попала в ДТП: 21-летняя пассажирка погибла.

В Стерлитамаке сегодня ночью на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной произошло смертельное ДТП. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулём «ВАЗ-2112» совершил касательное столкновение с попутной «Ладой Вестой», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. После столкновения «ВАЗ» продолжил движение и наехал на бетонное ограждение слева.