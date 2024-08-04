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В Башкирии компания молодых людей попала в ДТП: 21-летняя пассажирка погибла

В Башкирии компания молодых людей попала в ДТП: 21-летняя пассажирка погибла.

Источник: ГАИ РБ

В Стерлитамаке сегодня ночью на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной произошло смертельное ДТП. По предварительным данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, 20-летний водитель за рулём «ВАЗ-2112» совершил касательное столкновение с попутной «Ладой Вестой», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. После столкновения «ВАЗ» продолжил движение и наехал на бетонное ограждение слева.

В аварии 21-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой помощи. Сам водитель и еще два пассажира, 21-летняя девушка и 20-летний парень, с различными травмами госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.