Не менее 40 дронов атаковали Белгородскую область за сутки

«В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель… В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была произведена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый произведены атаки с помощью одного БПЛА и двух снарядов», — написал губернатор.