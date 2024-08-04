Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы

«Увидев пешеходов в зеркало заднего вида, водитель, вероятно растерялась и резко нажала на педаль, перепутав тормоз и газ. Один прохожий успел отскочить, а две женщины оказались под колесами. Одну из них корпус машины резко вдавил в дерево, после чего автомобиль отбросило на соседний тротуар, где он остановился», — сообщает корреспондент Zakon.kz.