Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы

По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Назарбаева, свернула на улицу Жамбыла. Девушка стала парковаться задним ходом на стоянку за которой располагается небольшой тротуар, где в этот момент проходили три человека.
«Увидев пешеходов в зеркало заднего вида, водитель, вероятно растерялась и резко нажала на педаль, перепутав тормоз и газ. Один прохожий успел отскочить, а две женщины оказались под колесами. Одну из них корпус машины резко вдавил в дерево, после чего автомобиль отбросило на соседний тротуар, где он остановился», — сообщает корреспондент Zakon.kz.
Медики, вызванные на место происшествия, экстренно госпитализировали пострадавших. Женщина, которая оказалась между автомобилем и деревом, скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.