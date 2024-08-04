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Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы

Смертельное ДТП произошло утром 4 августа в Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. Девушка сбила двух пешеходов, пытаясь припарковаться, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Назарбаева, свернула на улицу Жамбыла. Девушка стала парковаться задним ходом на стоянку за которой располагается небольшой тротуар, где в этот момент проходили три человека.

«Увидев пешеходов в зеркало заднего вида, водитель, вероятно растерялась и резко нажала на педаль, перепутав тормоз и газ. Один прохожий успел отскочить, а две женщины оказались под колесами. Одну из них корпус машины резко вдавил в дерево, после чего автомобиль отбросило на соседний тротуар, где он остановился», — сообщает корреспондент Zakon.kz.

Медики, вызванные на место происшествия, экстренно госпитализировали пострадавших. Женщина, которая оказалась между автомобилем и деревом, скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.