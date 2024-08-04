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Двух южноуральцев задержали за выращивание конопли

Полицейские из Южноуральска смогли обнаружить и задержать двух изготовителей конопли.

«Разводчиками» запрещённого растения оказались женщина 1976 года рождения и мужчина 1986 года рождения.

При обыске в квартире у женщины было обнаружено порядка 30 граммов различных частей растения, а мужчина хранил в гараже ещё порядка 60 граммов растительного наркотика.

Правоохранителям женщина пыталась доказать, что незаконным разведением конопли она занялась в целях изготовления наркотика для личного употребления. Мужчина пытался оправдаться точно таким же способом.

«В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.