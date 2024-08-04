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Трактор опрокинулся в Шарковщинском районе, потребовалась помощь спасателей

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе опрокинулся трактор. Находившегося в нем мужчину спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Пострадавшего 1970 года рождения деблокировали с помощью аварийно-спасательного оборудования. Его передали медикам.

Водителя для дальнейшего осмотра госпитализировали.