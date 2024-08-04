Пострадавшего 1970 года рождения деблокировали с помощью аварийно-спасательного оборудования. Его передали медикам.
Водителя для дальнейшего осмотра госпитализировали.
Трактор опрокинулся в Шарковщинском районе, потребовалась помощь спасателей
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе опрокинулся трактор. Находившегося в нем мужчину спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Пострадавшего 1970 года рождения деблокировали с помощью аварийно-спасательного оборудования. Его передали медикам.