При ударе дрона ВСУ по дому в Шебекино погибла женщина

Всего Шебекино утром в воскресенье атаковали пять БПЛА. Три дрона повредили окна и внутреннюю отделку в двух многоквартирных домах. Пара беспилотников ударила по двум частным домам, вызвав пожар. Возгорание оперативно потушили. В усадьбах выбиты окна, повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.