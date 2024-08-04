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При ударе дрона ВСУ по дому в Шебекино погибла женщина

ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам в Белгородской области. В Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, погибла мирная жительница.

Источник: Вячеслав Гладков

«К огромному горю, от полученных ран женщина скончалась до приезда медиков», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он принес соболезнования родным и близким погибшей.

Всего Шебекино утром в воскресенье атаковали пять БПЛА. Три дрона повредили окна и внутреннюю отделку в двух многоквартирных домах. Пара беспилотников ударила по двум частным домам, вызвав пожар. Возгорание оперативно потушили. В усадьбах выбиты окна, повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.

В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал автобус агрофирмы. Водитель и пассажиры не пострадали. В селе Петровка другой БПЛА ударил по легковому автомобилю, в котором никого не было. Машина полностью сгорела.