При ударе дрона ВСУ по дому в Шебекино погибла женщина

«К огромному горю, от полученных ран женщина скончалась до приезда медиков», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он принес соболезнования родным и близким погибшей.
Всего Шебекино утром в воскресенье атаковали пять БПЛА. Три дрона повредили окна и внутреннюю отделку в двух многоквартирных домах. Пара беспилотников ударила по двум частным домам, вызвав пожар. Возгорание оперативно потушили. В усадьбах выбиты окна, повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы.
В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал автобус агрофирмы. Водитель и пассажиры не пострадали. В селе Петровка другой БПЛА ударил по легковому автомобилю, в котором никого не было. Машина полностью сгорела.