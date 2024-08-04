В Усть-Куте минивэн опрокинулся в реку, водитель погиб

40-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Усть-Кутском районе. Мужчина двигался ночью на автомобиле «Mitsubishi Delica» в поселке Звездный. При проезде поворота допустил съезд с проезжей части в кювет и опрокидывание в реку Ния. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— Водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято правовое решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском городском перинатальном центре в июле родились 220 детей. Из них 112 девочек и 108 мальчиков.