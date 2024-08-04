В Усть-Куте минивэн опрокинулся в реку, водитель погиб

40-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Усть-Кутском районе. Мужчина двигался ночью на автомобиле «Mitsubishi Delica» в поселке Звездный. При проезде поворота допустил съезд с проезжей части в кювет и опрокидывание в реку Ния. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.