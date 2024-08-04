В Омске легковушка перевернулась на крышу в центре города

Сегодня, 4 августа, утром в паблике «Авто Омск» в соцсети «Вконтакте» было опубликовано видео с места аварии в центре Омска. На записи видно, что бордовая легковая машина перевернулась на крышу и лежит посреди проезжей части у торгового центра «Омский».
На видео видно, как перевернутая машина перекрывает одну из полос и рядом разбросаны обломки кузовных деталей. В кадре нет других автомобилей, что может указывать на отсутствие дополнительных участников аварии.
Причины ДТП пока неизвестны. В ГИБДД по Омской области инцидент пока не комментируют. На текущий момент нет информации и о пострадавших.