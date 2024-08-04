В Витебске с поличным задержаны два закладчика наркомаркета

Молодые люди в возрасте 24 и 25 лет имели при себе и в тайниках, расположенных в Витебске и Полоцке, более 200 г психотропного вещества 4-СМС, которое считается особо опасным.



По информации ведомства, младший из закладчиков работал на наркошоп, который занимался продажей наркотиков. Позже он привлек к занятию знакомого, с которым они вместе делали закладки. Территория «работы» фигурантов охватывала всю Витебскую область.



Задержанные успели поработать на нелегальный наркомаркет около трех недель, после чего были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело, им грозит до 15 лет лишения свободы.