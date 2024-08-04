В поле под Гродно огонь уничтожил 76 тонн соломы

Сообщение о возгорании поступило 3 августа в 19.24. Пожар случился возле деревни Подлипки Гродненского района. Причина пожара устанавливается.



Также рулоны соломы вчера горели в поле возле д. Славичи Гродненского района, там уничтожено 4,8 т соломы.