Сообщение о возгорании поступило 3 августа в 19.24. Пожар случился возле деревни Подлипки Гродненского района. Причина пожара устанавливается.
Также рулоны соломы вчера горели в поле возле д. Славичи Гродненского района, там уничтожено 4,8 т соломы.
В поле под Гродно огонь уничтожил 76 тонн соломы
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поле под Гродно огнем уничтожено 76 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 3 августа в 19.24. Пожар случился возле деревни Подлипки Гродненского района. Причина пожара устанавливается.