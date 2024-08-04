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В поле под Гродно огонь уничтожил 76 тонн соломы

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поле под Гродно огнем уничтожено 76 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 3 августа в 19.24. Пожар случился возле деревни Подлипки Гродненского района. Причина пожара устанавливается.

Также рулоны соломы вчера горели в поле возле д. Славичи Гродненского района, там уничтожено 4,8 т соломы.

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