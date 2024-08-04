У челябинского ДК произошёл конфликт со стрельбой

На съёмке видно, как трое молодых людей в масках подходят к зданию и начинают стрельбу.
По данным издания «URA.RU», конфликт, окончившейся стрельбой, произошёл возле дворца культуры «Станкомаш» в Ленинском районе столицы Южного Урала.
В главному управлении МВД по Челябинской области подтвердили журналистам факты стрельбы. Согласно сообщению правоохранителей, проводится проверке. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, за медицинской помощью также никто не обратился.