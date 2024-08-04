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У челябинского ДК произошёл конфликт со стрельбой

Происшествие удалось зафиксировать на видео очевидцам, позже выложившим короткий ролик в одном из челябинских пабликов во «ВКонтакте».

На съёмке видно, как трое молодых людей в масках подходят к зданию и начинают стрельбу.

По данным издания «URA.RU», конфликт, окончившейся стрельбой, произошёл возле дворца культуры «Станкомаш» в Ленинском районе столицы Южного Урала.

В главному управлении МВД по Челябинской области подтвердили журналистам факты стрельбы. Согласно сообщению правоохранителей, проводится проверке. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, за медицинской помощью также никто не обратился.