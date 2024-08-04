В Челябинске девушка выпала из окна 11 этажа и разбилась

Инцидент произошёл в доме № 63 на улице Университетская Набережная.
— Со слов очевидцев, девушка сначала висела, держась за оконную раму, а потом сорвалась. Внизу на улице в это время ходил парень… Причиной трагедии послужила ссора, — сообщили группе микрорайона во «Вконтакте». — На месте трагедии уже работают специалисты. Соболезнуем близким погибшей.
В том, что на самом деле произошло перед падением, сейчас разбираются следователи СУ СК по Челябинской области.
В начале февраля в этом микрорайоне под окнами высотки нашли тело 15-летней школьницы. По предварительным данным, девушка разбилась, выпав с 20-го этажа. Спустя два месяца под окнами 26-этажного дома нашли тело девятиклассника. По предварительным данным, подросток выпал с балкона. А ещё через несколько дней погиб 17-летний подросток. Тело парня нашли около дома № 107 на улице Университетской Набережной.