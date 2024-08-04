В Челябинске девушка выпала из окна 11 этажа и разбилась

В начале февраля в этом микрорайоне под окнами высотки нашли тело 15-летней школьницы. По предварительным данным, девушка разбилась, выпав с 20-го этажа. Спустя два месяца под окнами 26-этажного дома нашли тело девятиклассника. По предварительным данным, подросток выпал с балкона. А ещё через несколько дней погиб 17-летний подросток. Тело парня нашли около дома № 107 на улице Университетской Набережной.