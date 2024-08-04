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Минчанка украла в ночном клубе деньги и спрятала в нижнем белье

Минчанка в ночном клубе обокрала мужчину и спрятала деньги в нижнем белье, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сообщение о краже поступило в Московское РУВД Минска. Во время отдыха у посетителя клуба из сумки пропали Br1 тыс. и смартфон. Сотрудники милиции установили, что к их исчезновению причастна 34-летняя гостья. Она воспользовалась моментом, когда мужчина отправился на танцпол и оставил имущество без присмотра.

Минчанка призналась в краже мобильного телефона, а вот хищение наличных хотела утаить и спрятала их в нижнем белье. Однако деньги были обнаружены, вся сумма будет возвращена хозяину. Возбуждено уголовное дело за кражу.