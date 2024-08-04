ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
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ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 4 августа Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
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