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ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 4 августа Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

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