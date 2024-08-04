Группировка «Запад» нанесла поражение четырем украинским бригадам

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства. «Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей», — добавили в МО РФ.
Кроме того, как отметили в российском ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, две гаубицы М198 производства США, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD». Также уничтожены два склада боеприпасов.